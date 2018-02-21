Через 27 років герої знову зіткнуться з клоуном Пеннівайзом: названа дата зйомки другої частини фільму "Воно"
17:50, 21 лютого 2018Світ
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Дія розвернеться через 27 років після подій першої глави і представить всіх членів Клубу невдах дорослими людьми.
Героям знову доведеться битися з клоуном Пеннівайзом / кадр з фільму "Воно"
Друга частина фільму "Воно" вийде в прокат 6 вересня 2019 року. А от зйомки повинні стартувати в Торонто 18 червня цього року і триватимуть вони до жовтня—листопада, повідомляє Omega Underground.
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Сценарист і постановник першого фільму Андрес Мускетті повернеться до своїх обов'язків.
Сценарій сіквела він повинен був закінчити в кінці минулого місяця. Дія розвернеться через 27 років після подій першої глави і представить всіх членів Клубу невдах дорослими людьми.
І звичайно ж, їм знову доведеться битися з клоуном Пеннівайзом, тепер вже раз і назавжди.
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