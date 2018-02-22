З розмахом: відпочинок делегації КНДР на Олімпіаді обійшовся в 4,5 рази дорожче підготовки атлетів

Найбільше грошей було витрачено на проживання, харчування та транспорт.

Північна Корея витратила приблизно 240 мільйонів вон (понад 220 тисяч доларів) на візит делегації на Олімпіаду.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на південнокорейських чиновників.

У делегацію увійшли чотири представники влади, в тому числі, сестра глави КНДР Кім Чен Ина-Кім Е Чжон, а також 18 чоловік обслуговуючого персоналу. За даними джерел видання, родичка лідера Північної Кореї проживала в п'ятизірковому готелі Walkerhill Hotel. Найбільше грошей було витрачено на проживання, харчування та транспорт.

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Для порівняння, на підготовку збірної Північної Кореї з 22 осіб було виділено близько 50 тисяч доларів.

Кім E Чжон керує пропагандою і агітацією Трудової партії Кореї. У Південній Кореї вона зустрічалася з віце-президентом США Майком Пенсом на церемонії відкриття Олімпіади, потиснула руку президенту Південної Кореї Мун Чже Іну і зустрілася з високопоставленими особами держави-сусіда.