Черговий теракт в Кабулі: смертник підірвав себе поряд з дипломатичним кварталом, є жертви

В результаті теракту одна людина загинула, ще шестеро в лікарні, двоє з них у критичному стані.

У столиці Афганістану Кабулі на кордоні з дипломатичним кварталом, так званою "зеленою зоною", стався вибух.

Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджіб Даніш підтвердив, що в суботу вранці в районі Шашдарак, розташованому на кордоні з «зеленою зоною», підірвався смертник, повідомляє Tolo News.

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«Близько 8.20 за місцевим часом в результаті теракту-самогубства в Кабулі в районі Шашдарак була вбита одна людина і поранено ще шість осіб», - сказав Даніш.

Як повідомляє видання, особа загиблої жертви поки не відома. Поранені були переведені в найближчу лікарню, двоє з них перебувають у критичному стані.

Поки точних даних про вибуховий пристрій немає, але непідтверджені повідомлення вказують, що на смертнику був жилет з вибухівкою.

Це відбувається після недавнього запуску нового плану міністерства безпеки для міста Кабул, який помітно збільшив закриття доріг і контрольно-пропускні пункти.

Як повідомляв УНІАН, останній теракт в Кабулі стався 27 січня. В районі багатьох іноземних посольств і урядових приміщень пролунав вибух. Жертвами теракту стали близько сотні людей, більше 150 отримали поранення.