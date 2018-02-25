Резюме Джобса пустять з молотка

Резюме було написано в 1973 році, воно містить кілька орфографічних і пунктуаційних помилок. Стартова ціна лота становить 50 тисяч доларів.

Резюме Стіва Джобса, яку він заповнив ще до заснування Apple, буде продано на аукціоні в березні, повідомляє The Guardian.

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Резюме було написано в 1973 році, в ньому міститься кілька орфографічних і пунктуаційних помилок. Зокрема, Джобс написав своє прізвище з маленької літери. Він написав, що у нього є водійські права, але немає телефону. У резюме не вказано, на яку посаду він претендує.

Стартова ціна лота становить 50 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року аукціонний дім Julien Live виставив на онлайн-торги особисті речі засновника корпорації Apple Стіва Джобса.

Зокрема, на сайті аукціону була представлена одяг, яку американський підприємець носив у повсякденному житті, передає портал The Next Web. Крім безлічі сорочок і штанів користувачам запропонували придбати кілька наручних годинників, гаманець, запонки, набір ключів, CD-плеєр Джобса і навіть коричневий махровий халат від Dior.