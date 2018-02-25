У Москві проходить марш пам'яті Бориса Нємцова (фото, відео)

Акція проходить напередодні третьої річниці загибелі Нємцова.

У Москві проходить марш в пам'ять про вбитого опозиційного політика Бориса Нємцова.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, акція проходить напередодні третьої річниці загибелі Нємцова. Учасники маршу тримають плакати: «Борися», «Хто відповість?», «Хто замовник?», а також портрети Нємцова.

Час від часу мітингувальники скандують: «Свободу політв'язням», «Геть чекистсткую влада», «Герої не вмирають», «Росія буде вільною», «Росія без Путіна».

«Акція присвячена пам'яті Бориса Нємцова і справі, за яку він боровся і віддав життя», - повідомили організатори.

Вийти на акцію закликали своїх прихильників кандидати в президенти РФ Ксенія Собчак і Григорій Явлінський.

Багато людей прийшли на акцію з російськими триколорами, а також прапорами різних російських опозиційних партій і рухів.

Весь маршрут маршу обгороджений спеціальним металевим огородженням, вхід тільки після проходу через металодетектори. Поліція заборонила приносити з собою будь-які рідини, в тому числі термоси, незважаючи на 15-градусний мороз. Також заборонено проносити дерев'яні держаки до прапорів, можна тільки пластикові.

Читайте такожУ Росії пом'якшили вирок убивцям НємцоваГоловна вимога учасників маршу – притягнення до відповідальності реальних замовників вбивства. Хоча влітку 2017 року безпосередні виконавці були засуджені до тривалих термінів ув'язнення.

Колона прямує за маршрутом від Страсного бульвару (м. Пушкінська, Тверська, Чеховська) по Бульварному кільцю, потім по проспекту Академіка Сахарова майже до перетину з Садовим кільцем. Збір учасників проходив з 12.00 до 13.00 за київським часом на Страсному бульварі. В 13.00 хода стартувала. Закінчення заходу заплановано до 16.00. Акція узгоджена з мерією Москви.

Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецком мосту в Москві. Замовника вбивства досі не знайшли. Вбивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної громадськості до складного становища російських опозиціонерів.

Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Вирок обвинуваченим у вбивстві політика винесли в липні 2017 року. Фігуранти справи отримали від 11 до 20 років колонії. Дочка вбитого Жанна Нємцова назвала злочин нерозкритим.