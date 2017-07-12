Вбивство Нємцова: для обвинуваченого просять довічний термін

Прокурор Марія Семененко попросила засудити до довічного позбавлення волі Заура Дадаєва, якого присяжні визнали винним у вбивстві Бориса Нємцова.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала під час засідання Московського окружного військового суду.

Іншим обвинуваченим, зокрема, Анзору Губашеву, прокурор попросила призначити 23 роки колонії суворого режиму, його брату Шадіду Губашеву - 21 рік. Тамерлану Ескерханову Семененко попросила 19 років, Хамзату Бахаєву - 17 років суворого режиму. Всім підсудним держобвинувач попросила також призначити штраф у 200 тис. руб.

Раніше присяжні засідателі визнали всіх обвинувачених такими, що винні у вбивстві Нємцова і не заслуговують на поблажливість.

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Опозиційний політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. За версією слідства, Бахаєв постачав спільникам інформацією і мав надати їм укриття після вбивства, а Ескерханов відстежував маршрути Нємцова.

Анзор і Шадід Губашеви брали участь у плануванні стеження за Нємцовим і спостерігали за його вбивством з автомобіля ZAZ Chance.

За версією слідства, з жовтня 2014 року вони стежили за політиком і готували замах. Усі п'ятеро звинувачуються у вбивстві з найму (пункти «ж», «з» частини 2 статті 105 Кримінального кодексу РФ) і незаконному обороті зброї (частина 3 статті 222 КК).

Організатором вбивства Нємцова Слідчий комітет вважає Руслана Мухудінова, який працював заступником командира батальйону чеченського МВС «Північ» Руслана Геремєєва; його справу виділили в окреме провадження, його оголошено в міжнародний розшук. У цьому самому батальйоні служив і Дадаєв.

Адвокати сім'ї Нємцова наполягали в суді, що до вбивства причетні і «найближче оточення» очільника Чечні Рамзана Кадирова.