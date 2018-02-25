У Москві на марш пам'яті Нємцова поліція заборонила проносити плакати «Я против аннексии Крыма»

В акції взяли участь понад 7 тисяч осіб.

У Москві поліція не дозволила пронести на марш у пам'ять про вбитого опозиційного політика Бориса Нємцова плакати «Я против аннексии Крыма».

Як повідомляє Радіо Свобода, на місці збору учасників акції оглядали співробітники поліції. Вони, зокрема, не дозволили пронести на ходу плакати з написами «Путин, хватит врать и воевать» і «Я против аннексии Крыма». Від активістів «Открытой Росии» зажадали вирізати з плакатів логотипи руху.

Повідомляється про затримання молодої людини з плакатом «Борись!». За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», правоохоронці затримали секретаря московського оргкомітету «Русского марша» Володимира Ратнікова і його помічника.

За інформацією волонтерів проекту «Белый счетчик», в акції взяли участь понад 7 тисяч осіб. У ході брали участь кандидати в президенти Росії Ксенія Собчак і Григорій Явлінський, лідер ПАРНАС Михайло Касьянов, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний, а також активісти багатьох опозиційних політичних рухів.

Читайте такожУ Москві проходить марш пам'яті Бориса Нємцова (фоторепортаж)*** Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Замовника вбивства досі не знайшли. Вбивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної громадськості до складного становища російських опозиціонерів.

Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Вирок обвинуваченим у вбивстві політика винесли в липні 2017 року. Фігуранти справи отримали від 11 до 20 років колонії. Дочка вбитого Жанна Нємцова назвала злочин нерозкритим.