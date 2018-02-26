США збільшать фінансування на створення винищувача шостого покоління

Причиною збільшення фінансування на створення винищувача шостого покоління експерти вважають американо-китайську гонку озброєнь.

Винищувач шостого покоління на сьогодні залишається заповітною мрією наймогутніших держав світу: зараз не створено навіть прототип літального апарату майбутнього. При цьому очевидно, що держава, яка першою створить винищувач шостого покоління, отримає колосальний геополітичний козир.

Саме тому новий етап гонки озброєнь між США і Китаєм в самому розпалі, пише Naked Science.

Поки що лідирують американці, проте інженери Піднебесної, що називається, дихають у потилицю. Це чітко видно на прикладі інших проектів, пов'язаних з бойовою авіацією, наприклад винищувачів п'ятого покоління або ударних БПЛА. В обох випадках Китай дуже сильно просунувся за останні роки: досить згадати прийняття на озброєння J-20.

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Імовірно, тому США пішли на збільшення фінансування розробки винищувача шостого покоління. Згідно з представленими даними, на створення нового бойового літака протягом п'яти років витратять 10 млрд доларів, що на 2,7 млрд більше, ніж передбачалося раніше. При цьому озвучена сума, імовірно, не є остаточною і буде збільшена по ходу програми. Тут можна згадати суми, що США витратили на створення винищувачів п'ятого покоління. Вартість програми розробки F-22, за наявними відомостями, перевищила 66 млрд доларів, в той час як на створення F-35 пішло 55 млрд.

У будь-якому випадку, вартість програми розробки для шостого покоління доведеться коригувати. Тим більше, що літак повинен отримати принципово нові можливості, які в себе включають: активне застосування лазерів різної потужності, розширене використання літального апарату, гіперзвуковий політ (можливо), покращені стелс-заходи.

Зараз частково визначено загальний вигляд винищувача шостого покоління. Передбачається, що це буде літак, виконаний за аеродинамічною схемою «безхвістка». Його можуть створити в двох версіях: пілотованої і безпілотної. При цьому один пілотований літальний апарат зможе контролювати кілька БПЛА (всі ці літаки будуть створені на одній базі). Якщо говорити про початок експлуатації, то найчастіше називають 2030-і роки. Європейський аналог може з'явитися пізніше.