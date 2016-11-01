Китай представив винищувач-невидимку п'ятого покоління J-20 (відео)

Авіасалон Airshow China-2016 в Чжухаї - найбільший в Китаї форум виробників і продавців авіатехніки. Як раніше зазначало видання, літак було показано публіці вперше, повідомляє РБК.

Тактико-технічні характеристики винищувача зберігалися в таємниці розробником літака, Авіаційною промисловою корпорацією міста Чанду.

BBC з посиланням на неназвані ЗМІ повідомляє, що новий літак планують оснастити протикорабельними ракетами і застосовувати для боротьби з корабля в Тихому океані. Крім того, аналітики порівнювали J-20 з багатоцільовим американським винищувачем F-22 Raptor, відзначає видання.

Читайте такожГлава Генштабу Туреччини прибув до Росії, обговорюватиме військове співробітництво між країнами

Видання Popular Science в 2014 році повідомило про плани Китаю щодо випуску шести J-20, що може вивести країну на друге після США місце в світі за кількістю винищувачів, побудованих за принципом стелс-технологій (зниження помітності військових машин в радіолокаційному випромінюванні).

Як повідомляв УНІАН, "Антонов" покаже свої літаки на міжнародній авіавиставці в Китаї.