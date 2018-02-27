Друг України і ворог Путіна: сьогодні - рівно три роки з дня вбивства Нємцова (відео)

Борис Нємцов був одним з небагатьох росіян, хто відкрито виступав проти російської агресії в Україні.

Сьогодні минає рівно три роки з дня вбивства російського опозиціонера і друга України Бориса Нємцова.

Він був убитий пізно ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. У опозиціонера влучили чотири кулі, він помер на місці.

Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська і як відбувалося російське вторгнення на Донбас.