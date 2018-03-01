Одна з найбільш надійних соратниць Трампа залишила посаду в Білому домі

Рішення про відставку Хікс не пов'язують зі свідченнями, які вона у вівторок дала комітету з розвідки конгресу США в рамках розслідування справи про можливе російське втручання в американські вибори.

Директор з комунікацій Білого дому, колишня модель і давня соратниця президента США Дональда Трампа Хоуп Хікс йде у відставку. Про це повідомила прес-служба адміністрації.

Як передає Бі-бі-сі, раніше 29-річна Хікс була директором зі стратегічних комунікацій президента, а також прес-секретарем його виборчого штабу. Вважається, що Хікс - одна з найбільш надійних помічниць Трампа.

За повідомленнями американських ЗМІ, колегам Хоуп Хікс сказала, що відчула, що домоглася в Білому домі всього, чого хотіла.

Читайте такожТрамп розповів, як повів би себе при стрільбіПредставник Білого дому Сара Сандерс повідомила, що поки не відомо, коли саме Хоуп Хікс покине адміністрацію.

Хоуп Хікс стала четвертою особою, призначеною на посаду директора з комунікацій Білого дому з моменту обрання Дональда Трампа. Її попередник Ентоні Скарамуччі пропрацював на посаді всього 10 днів.

За словами Сандерс, рішення про відставку Хікс не пов'язано зі свідченнями, які вона у вівторок давала комітету з розвідки конгресу США в рамках розслідування справи про можливе російське втручання в американські вибори.

У минулому Хоуп Хікс була головою прес-служби передвиборної кампанії Дональда Трампа, і саме вона наймала туди людей на роботу.

Двоє попередніх директорів зв'язків з громадськістю - Майк Дабке і Ентоні Скарамуччі - досить швидко покинули цей пост. Колишній прес-секретар Білого дому Шон Спайсер також пішов у відставку.

Президент Трамп назвав Хоуп Хікс "розумною і розважливою", заявивши, що за останні три роки вона проробила величезну роботу.

"Мені буде не вистачати її поруч, але коли вона сказала мені, що розглядає нові можливості, я все зрозумів. Я впевнений, що ми ще попрацюємо разом".

Хікс розглядають як ключового свідка у розслідуванні про можливі зв'язки Трампа з Росією.