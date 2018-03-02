Поліція Німеччини підтвердила затримання фігуранта російської "кокаїнової справи"

Ковальчук був затриманий вчора пізно ввечері за запитом Росії.

Німецька поліція підтвердила затримання російського громадянина Андрія Ковальчука, який є одним із фігурантів справи про контрабанду кокаїну з Аргентини.

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«Зараз він знаходиться під вартою», - повідомив представник правоохоронних органів. Він додав, що Ковальчук був затриманий за запитом Росії, передає kommersant.ru.

У посольстві РФ в Німеччині повідомили, що сьогодні берлінський суд повинен визначити запобіжний захід затриманому, після чого буде вирішуватися питання про його екстрадицію на батьківщину. «До цього моменту сім'я затриманого не виходила на контакт з посольством. У разі звернення йому буде надано все необхідне консульське сприяння», - додали в дипмісії.

Як повідомив адвокат росіянина, Андрій Ковальчук був затриманий в четвер пізно ввечері в передмісті Берліна, де він проживав останнім часом. Свою причетність до наркотрафіку Ковальчук заперечує. За його словами, в валізах, залишених ним у посольстві РФ в Аргентині, знаходилася кава. У свою чергу, колишній завгосп посольства Алі Абянов вже заявив, що Ковальчук направляв через нього з 2012 року в Росію підозрілі валізи, в яких, як з'ясувалося, перебував кокаїн.