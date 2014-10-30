Олбрайт: "Путін живе в паралельному світі"

Таку заяву в інтерв'ю виданню Delfi зробила колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт. "Я приголомшена російською пропагандою, яка нагадує часи СРСР і апогею "холодної війни". Велика помилка, коли глава країни бреше своїм громадянам і своїм сусідам. Так, як Володимир Путін трактує здібності своїх людей мислити в XXI столітті, мене шокує", - сказала Мадлен Олбрайт.

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На думку колишньої держсекретаря, така стратегія дуже недалекоглядна, і Путін веде свою країну в загрозливому напрямку. "Главі держави небезпечно говорити вигадані речі. Я кілька разів казала, що мене шокує його думка, що розвал СРСР був найбільшою трагедією ХХ століття. Як він може таке говорити, якщо в ХХ столітті були 2 світові війни, в яких загинули мільйони росіян?! Здається, що він живе в паралельному світі", - зазначила вона. "Мені шкода жителів Росії, які варті кращого правителя", - додала Мадлен Олбрайт.

Крім цього, відповідаючи на питання, чи повинні США постачати зброю Україні, колишня держсекретар відповіла, що, наскільки їй відомо, в даний час міністри оборони України і США Степан Полторак і Чак Гейгел дискутують на цю тему. "Громадяни США і уряд прекрасно розуміють складність ситуації в східній Україні і те, що країна потребує допомоги", - підкреслила вона.