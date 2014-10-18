Речник Пентагону: було б необачно не готуватись до захисту Європи

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки". "Стратегічне середовище дуже динамічне і шатке зараз. І ця непевність породжена тим, що Володимир Путін робить в межах та поза межами території України. Це було б необачно для нас не думати про певні можливості підготовки, які ми потребуємо у Європі. Тому що ми маємо надзвичайні зобов’язання перед нашими партнерами там, передбачені в угоді НАТО", - сказав Джон Кірбі.

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При цьому він підкреслив, що це не погроза Росії, як у Москві тлумачать заяви Пентагону. За словами Джона Крібі, США просто мають бути готові до викликів, які стоять перед ними.

Напередодні міністр оборони США Чак Хейгелназвав політику Росії ревізіоністською, і що російська армія стоїть на порозі НАТО. У російському міністерстві оборони цю заяву сприйняли як погрозу.