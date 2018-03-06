ЗМІ оприлюднили імена жертв катастрофи Ан-26 в Сирії: у списку є й російський генерал
ЗМІ опублікували попередній список загиблих під час катастрофи в Сирії російського літака Ан-26.
Список опублікував Telegram-канал Mash, зазначивши, що, можливо, деякі імена будуть уточнюватися.
Список загиблих в авіакатастрофі Ан-26 в Сирії:
1. м-р Смирнов Ц. Р.
2. ст. л-т Сафронов Д. В.
3. ст. л-т Панов М. А.
4. ст. л-т Алтунін К. Н.
5. з-т Осіпкін А. В.
6. ст. с-т Єпіфанов
7. ген. м-р Єремєєв В. Р.
8. к. 1 р. Сачук А. М.
9. к. 1 р. Моїсеєв М. А.
10. п-к Федун С. В.
11. м-р Морозов А. Л.
12. Ст. с-т Лушков С. В.
13. Пр-к Григор'єв М. А.
14. К-н Горбань К. А.
15. К-н Гайдарханов Е. С.
16. мол. с-т Бєлов А. В.
17. ст. с-т Богатирьов З. М.
18. М-р Маунєв М. І.
19. К-н Пиленок А. А.
20. К-н Шейнцівт С. В.
21. М-р Чагін Е. В.
22. Ст. пр-к Грабовський С. В.
23. к-н Труфанов А. В.
24. м-р Кукушкін Д. І.
25. ст. л-т Шевченко А. А.
26 єфр. Коломойцев В. К.
27 м-р Мікрюков В.В.
28 к-н м/с Распутін Н.Б.
29 с-т Сереженков Є. А.
30 мол. с-т Чапдаров Б. Р.
31 ст. л-т Левчук Р. С.
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Раніше Telegram-канал WarGonzo повідомив, що, за непідтвердженою інформацією, під час аварії літака загинув генерал-майор В. Р. Єремєєв і бойовики ПВК «Вагнер».
Як повідомляв УНІАН, російський транспортний літак Ан-26 розбився при заході на посадку на аеродромі Хмеймім в Сирії. Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги. Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність.
За інформацією міноборони РФ, загинули шість членів екіпажу і 33 пасажири.