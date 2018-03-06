ЗМІ оприлюднили імена жертв катастрофи Ан-26 в Сирії: у списку є й російський генерал

Список складається з прізвищ 31 російського військового. Деякі імена, можливо, будуть уточнюватися.

ЗМІ опублікували попередній список загиблих під час катастрофи в Сирії російського літака Ан-26.

Список опублікував Telegram-канал Mash, зазначивши, що, можливо, деякі імена будуть уточнюватися.

Список загиблих в авіакатастрофі Ан-26 в Сирії:

1. м-р Смирнов Ц. Р.

2. ст. л-т Сафронов Д. В.

3. ст. л-т Панов М. А.

4. ст. л-т Алтунін К. Н.

5. з-т Осіпкін А. В.

6. ст. с-т Єпіфанов

7. ген. м-р Єремєєв В. Р.

8. к. 1 р. Сачук А. М.

9. к. 1 р. Моїсеєв М. А.

10. п-к Федун С. В.

11. м-р Морозов А. Л.

12. Ст. с-т Лушков С. В.

13. Пр-к Григор'єв М. А.

14. К-н Горбань К. А.

15. К-н Гайдарханов Е. С.

16. мол. с-т Бєлов А. В.

17. ст. с-т Богатирьов З. М.

18. М-р Маунєв М. І.

19. К-н Пиленок А. А.

20. К-н Шейнцівт С. В.

21. М-р Чагін Е. В.

22. Ст. пр-к Грабовський С. В.

23. к-н Труфанов А. В.

24. м-р Кукушкін Д. І.

25. ст. л-т Шевченко А. А.

26 єфр. Коломойцев В. К.

27 м-р Мікрюков В.В.

28 к-н м/с Распутін Н.Б.

29 с-т Сереженков Є. А.

30 мол. с-т Чапдаров Б. Р.

31 ст. л-т Левчук Р. С.

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Раніше Telegram-канал WarGonzo повідомив, що, за непідтвердженою інформацією, під час аварії літака загинув генерал-майор В. Р. Єремєєв і бойовики ПВК «Вагнер».

Як повідомляв УНІАН, російський транспортний літак Ан-26 розбився при заході на посадку на аеродромі Хмеймім в Сирії. Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги. Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність.

За інформацією міноборони РФ, загинули шість членів екіпажу і 33 пасажири.