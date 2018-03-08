У Москві поліція відпустила затриманих учасниць акції на захист жінок "лише на честь 8 березня"

Затримання відбулося після того, як одна з учасниць відмовилася давати паспорт в руки одного з правоохоронців.

У Москві поліцейські затримали двох активісток Соціалістичної Альтернативи — Світлану Кушталову і Айтен Якубову, які проводили поодинокі пікети проти насильства над жінками.

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Як повідомляє портал ОВС-Інфо, затриманих відправили у відділення поліції по району Арбат.

«Співробітники поліції сказали активісткам, що затримують їх за куріння в громадському місці, але при цьому послалися на статтю про розпивання алкогольних напоїв», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що затримання відбулося після того, як одна з учасниць відмовилася давати паспорт в руки одного з правоохоронців.

У відділі з активістками провели профілактичну бесіду. Після цього поліцейські сказали, що відпускають їх, але «лише на честь 8 березня».