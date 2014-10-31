У Парагваї вперше в історії незряча людина стала послом

У Парагваївперше в історії незрячий чоловік став послом, повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Незважаючи на проблеми із зором, учитель, журналіст та володар ступеню магістра міжнародних відносин Педро Рейнальдо Санчес приніс присягу і приступив до виконання обов'язків посла Парагваю у Домініканській Республіці і за сумісництвом у Гаїті.

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Як розповів міністр закордонних справ Парагваю Еладіо Лоисага, вибір був зупинений на Санчесі виходячи з його підготовки та знань, отриманих ним, незважаючи на інвалідність. Він зазначив, що на цю посаду претендували двоє інших гідних кандидати. Голова зовнішньополітичного відомства також додав, що через 50 років Парагвай відкриває постійне посольство у Домініканській Республіці.

Місцеві ЗМІ навіть угледіли символізм у тому, що призначення посла у Домініканській Республіці отримала саме незряча людина. Вони нагадали, що, наприклад, політик, адвокат і письменник Хоакін Балагер (1906-2002), який тричі ставав главою Домініканської Республіки, до кінця свого третього і останнього президентського терміну у 1996 році практично повністю осліп. Протягом багатьох років він страждав глаукомою.