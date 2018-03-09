Мей обіцяє "належну" відповідь на отруєння російського екс-шпигуна

Британський прем'єр закликала дати поліції час і простір на розслідування.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей пообіцяла «належну» відповідь у разі підтвердження відповідальності Росії за отруєння колишнього російського агента і його дочки.

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«Але давайте дамо поліції час і простір, щоб провести розслідування, – сказала Мей, виступаючи на телебаченні. – Зрозуміло, якщо потрібно буде вжити заходів, уряд зробить це належним чином в належний час, грунтуючись на кращих доказах», передає Голос Америки.

Міністр внутрішніх справ країни Ембер Радд, виступаючи в парламенті, зазначила: «Застосування нервовопаралітичної речовини на території Великобританії – кричущий і безвідповідальний вчинок. Це був жорстокий і публічний замах на вбивство».

Як розповів представник поліції британського каналу Sky News, в результаті розпилення нервовопаралітичної речовини біля торгового центру в Солсбері постраждала загалом 21 людина.

Три людини досі перебувають у лікарні: ймовірний об'єкт замаху, колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль, його дочка Юлія, а також британський поліцейський Нік Бейлі, який поспішив їм на допомогу, коли їх виявили без свідомості на лавці перед торговим центром. За даними на вечір четверга, Скрипаль і його дочка, як і раніше знаходилися без свідомості і у критичному стані. Бейлі також перебуває у тяжкому стані, але він у свідомості.