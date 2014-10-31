Протестувальники в Буркіна-Фасо скинули президента на другий день мітингів

17:21, 31 жовтня 2014
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Президент Буркіна-Фасо Блез Компаоре, який очолював країну протягом 27 років, оголосив про свою відставку під тиском протестувальників.

Reuters

Перед відходом Компаоре закликав провести вибори нового лідера протягом 90 днів, повідомляє "Новое Время" з посиланням на BBC.

30 жовтня, в столиці західноафриканській державі Буркіна-Фасо Уагадугу протестувальники підпалили будівлю парламенту, мерію і штаб-квартиру правлячої партії. Причиною масових заворушень стало намір парламенту Буркіна-Фасо розглянути поправки до конституції, які дозволяють Компаоре, що утримує пост глави держави з 1987 року, знову балотуватися на пост голови держави в 2015 році.

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У той же день президент Блез Компаоре оголосив про розпуск уряду і ввів в країні надзвичайний стан. Однак сам йти у відставку відмовився. Лідери маніфестантів заявили, що протести не припиняться доти, поки президент добровільно не відмовиться від повноважень.

Командувач армією Буркіна-Фасо Оноре Траоре повідомив, що очолив новостворений перехідний уряд.

Місцезнаходження Компаоре на даний момент невідомо.

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