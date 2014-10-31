Протестувальники в Буркіна-Фасо скинули президента на другий день мітингів

Перед відходом Компаоре закликав провести вибори нового лідера протягом 90 днів, повідомляє "Новое Время" з посиланням на BBC.

30 жовтня, в столиці західноафриканській державі Буркіна-Фасо Уагадугу протестувальники підпалили будівлю парламенту, мерію і штаб-квартиру правлячої партії. Причиною масових заворушень стало намір парламенту Буркіна-Фасо розглянути поправки до конституції, які дозволяють Компаоре, що утримує пост глави держави з 1987 року, знову балотуватися на пост голови держави в 2015 році.

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У той же день президент Блез Компаоре оголосив про розпуск уряду і ввів в країні надзвичайний стан. Однак сам йти у відставку відмовився. Лідери маніфестантів заявили, що протести не припиняться доти, поки президент добровільно не відмовиться від повноважень.

Командувач армією Буркіна-Фасо Оноре Траоре повідомив, що очолив новостворений перехідний уряд.

Місцезнаходження Компаоре на даний момент невідомо.