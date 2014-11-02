Президент Болівії будує собі новий 29-поверховий палац за $36 млн

Глава болівійської держави Ево Моралес, нещодавно переобраний на третій п'ятирічний термін, підписав контракт про початок будівництва нового президентського палацу, повідомляє BBC.

Моралес заявив, що в основу проекту палацу лягли архітектурні мотиви стародавньої індійської цивілізації Тіауанако, що існувала задовго до Колумба.

Нинішня резиденція глави держави розміщується в будинку, що був побудований іспанцями в XVI столітті.

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Нову будову прикрасять індіанськими композиціями, які, за словами Моралеса, нагадуватимуть болівійцям про багату культурну спадщину, втрачену під час іспанської колонізації.

Згідно з проектом, 29-поверхова будівля матиме вертолітний майданчик, спеціальне місце для проведення традиційних індіанських обрядів і церемоній, а також глядацький зал на тисячу місць.

Будівництво нового палацу обійдеться приблизно в 36 мільйонів доларів.