У МЗС РФ пригрозили заборонити усім британським ЗМІ працювати в Росії

Заборона стане можливою, якщо Лондон введе санкції стосовно телеканалу Russia Today у зв'язку зі "справою Скрипаля".

Британські ЗМІ не будуть працювати в Росії, якщо Лондон введе санкції стосовно пропагандистського телеканалу Russia Today у зв'язку зі "справою Скрипаля".

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в ефірі одного з російських телеканалів, передає РИА Новости.

"Відразу вам можу сказати - жодний британський засіб масової інформації в нашій країні не працюватиме, якщо вони закриють RT", - сказала Захарова.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні на засіданні парламенту в Лондоні кілька депутатів висловилися за припинення мовлення у Великій Британії російського пропагандистського каналу RT. Дебати велися щодо ймовірних дій Лондона у відповідь на отруєння в Солсбері екс-співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля.

Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Скрипаль і його донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Москві було запропоновано надати Лондону відповідь до вечора вівторка про причини, через які російський нервово-паралітичний засіб бойового призначення міг опинитися на британській території.

У середу вранці, за словами Мей, в Лондоні будуть обговорювати російську відповідь. Російська сторона тим часом заявила, що не приймає «ультиматум» Лондона і не буде співпрацювати доти, доки британська сторона не надасть результати свого розслідування.