Естонія заборонила в'їзд в країну російському актору Охлобистіну
22:01, 02 листопада 2014Світ
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Естонія заборонила в'їзд в країну російському актору Івану Охлобистіну.
Охлобистіну заборонили в'їзд в Естонію / Фото: УНИАН
Російський актор Іван Охлобистін внесений до списку небажаних в Естонії осіб, повідомляє ТАСС.
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"Дана інформація підтверджена міністерством внутрішніх справ", - повідомила естонська національна телерадіокомпанія.
Нагадаємо, що російському актору заборонили в'їзд в Україну та Латвію.
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