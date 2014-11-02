Естонія заборонила в'їзд в країну російському актору Охлобистіну

22:01, 02 листопада 2014
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Естонія заборонила в'їзд в країну російському актору Івану Охлобистіну.

Охлобистіну заборонили в'їзд в Естонію / Фото: УНИАН

Російський актор Іван Охлобистін внесений до списку небажаних в Естонії осіб, повідомляє ТАСС.

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"Дана інформація підтверджена міністерством внутрішніх справ", - повідомила естонська національна телерадіокомпанія. 

Нагадаємо, що російському актору заборонили в'їзд в Україну та Латвію.

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