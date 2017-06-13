"Людина-павук" із Франції показав своє сходження на хмарочос за 20 хвилин (відео)

Французький скелелаз Ален Робер за 20 хвилин забрався на будівлю готелю Meliá Barcelona Sky. Висота хмарочоса сягала 117 метрів.

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Відеозапис з камери, встановленої на шоломі, екстремал завантажив на свій YouTube-канал 12 червня.

З дати, зазначеної на ролику видно, що чоловік здійснив сходження в серпні 2016 року, однак опублікував кліп тільки зараз. Відео закінчується на тому, що до Роберу підходить співробітник поліції і просить його показати документи.

Як повідомляє видання La Vanguardia, за подібне правопорушення Роберу міг загрожувати штраф від 100 до 600 євро, проте чоловіка звільнили без пред'явлення звинувачень.

Робер піднявся більш ніж на 100 висотних будівель, у тому числі на 828-метровий «Бурдж-Халіфа» в Дубаї і на 187-метрову вежу Total в діловому кварталі «Ла Дефанс у Парижі.