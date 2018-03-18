Британський парламент пропонує перенести Brexit

Якщо Лондону і Брюсселю не вдасться домовитись щодо "ірландського питання", дату виходу Великобританії з ЄС доведеться перенести, вважають у профільному комітеті британського парламенту.

У британському парламенті запропонували перенести дату виходу Великої Британії з Європейського Союзу (Brexit), поки не будуть узгоджені деякі центральні питання.

Так, комітет з питань виходу Великої Британії з ЄС у Палаті громад британського парламенту запропонував перенести дату виходу країни з Євросоюзу в зв'язку із затягуванням переговорного процесу. Сторони досі не можуть дійти згоди у деяких центральних питаннях, як от питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією, йдеться в доповіді комітету, оприлюдненій 18 березня, як повідомляє DW.

"Якщо принципові аспекти майбутнього партнерства не будуть визначені до жовтня 2018 року, уряд має прагнути до розширення перехідного періоду", - йдеться в доповіді.

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Зазначають, що перехідний період, під час якого Лондону та Брюсселю необхідно домовитися про те, як виглядатиме майбутнє партнерство, закінчується 29 березня 2019 року.

Комітет з питань виходу Великої Британії з ЄС складається в основному з парламентаріїв, які голосували проти виходу з Євросоюзу.

Його глава, Хіларі Бенн з опозиційної Соціал-демократичної лейбористської партії, заявив, що переговори щодо Brexit зараз перебувають на "критичній стадії".

Раніше повідомлялося, що ЄС готує санкції, якщо Велика Британія порушить умови Brexit.

Під час референдуму 2016 року за вихід Великої Британії з Європейського союзу висловилися 51,9% тих, хто проголосував, відповідно за продовження членства в ЄС виступило 48,1% виборців.