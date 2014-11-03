Байден: Можлива участь Клінтон у президентських виборах - не привід не балотуватися

Віце-президент США Джон Байден заявив, що можливе суперництво з Хілларі Клінтон не завадить йому балотуватися на пост президента США в 2016 році, але поки він не прийняв рішення про участь в кампанії.

"Я поки не думав, точніше я поки не вирішив, що я буду робити (у 2016 році). Але це не пов'язано (з Гілларі Клінтон)", - заявив Байден в ефірі телеканалу CNN, повідомляє РИА Новости.

"Це (можлива участь Клінтон у президентських виборах 2016 року) - не привід (мені) не балотуватися. Питання в моїй упевненості в тому, що я в кращому стані, ніж будь-хто інший, управляти країною майбутні чотири (після виборів) року, в тому, які у мене можливості", - сказав Байден.

"Це рішення мені ще належить прийняти", - уточнив він у відповідь на питання, чи є у нього зараз така "впевненість".

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Колишній держсекретар США Хілларі Клінтон і чинний віце-президент США Джозеф Байден є найвірогіднішими кандидатами від демократичної партії на президентських виборах в США в 2016 році. Однак поки вони офіційно не заявляли про свій намір балотуватися на президентський пост.

Хілларі Клінтон раніше заявила, що прийме таке рішення "після першого числа наступного (2015) року". При цьому колишній держсекретар і екс-перша леді США є найпопулярнішим серед всіх 16 потенційних кандидатів у президенти. Про це свідчать результати опитування, проведеного в липні поточного року співробітниками аналітичної компанії Gallup.

Клінтон, за даними компанії, випереджає за сукупністю показників інших 15 потенційних кандидатів у президенти США. Високі позиції в рейтингу Gallup також займають республіканці - колишній губернатор штату Арканзас Майк Хакабі (54% у рейтингу популярності, 12 пунктів у рейтингу «симпатій») і сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол (55% у рейтингу популярності, 9 пунктів у рейтингу "симпатій").

Серед демократів високі показники популярності зафіксовані також у сенатора зі штату Массачусетс Елізабет Уоррен (38% у рейтингу популярності, 4 пункти в рейтингу "симпатій").