Польща може вислати російських дипломатів - ЗМІ

Окрім висилки дипломатів, Польща може ввести і інші санкції, спрямовані проти російської економічної діяльності та оточення Володимира Путіна.

Польща із солідарності з Великою Британією може вислати з країни російських дипломатів.

Про це повідомляє Gazeta Prawna з посиланням на джерела, передає "Європейська правда". Польща розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії у зв’язку зі справою екс-шпигуна Скрипаля. Окрім висилки дипломатів, Польща може ввести і інші санкції, спрямовані проти російської економічної діяльності та оточення Володимира Путіна.

Обговорення введення санкцій триває з минулого тижня, але рішення відкладали до отримання результатів виборів в РФ.

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Напередодні польський прем'єр Матеуш Моравецький спілкувався на цю тему з британською прем'єркою Терезою Мей. Справа отруєння колишнього шпигуна буде також у центрі сьогоднішніх перемовин Моравецького та канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка в понеділок відвідує Варшаву.

Рішення щодо санкцій буде залежати і від сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ в Брюсселі. З точки зору польського уряду, найкращим сценарієм є спільні дії проти РФ на рівні ЄС. Втім, Польща готова відреагувати і самостійними санкціями проти Росії.