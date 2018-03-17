Розслідування "справи Скрипаля" займе тижні, якщо не місяці - Скотленд-Ярд

В даний час слідчі виявили 762 речдоки і вивчають близько 4 тис. годин записів з камер стеження.

Розслідування справи про отруєння колишнього полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії займе тижні, або навіть місяці.

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Про це йдеться в заяві заступника контртерористичного управління Скотленд-Ярду Ніла Басу. «Це виключно складне розслідування, і у нас в даний час близько 250 виключно досвідчених і відданих своїй справі фахівців з контртерористичних підрозділів цілодобово працюють по цій справі», - йдеться в заяві.

Із заяви також випливає, що поліція отримала свідчення близько 400 свідків, допити ще сотень запланований на найближчі дні. Слідчі виявили 762 речдоки і вивчають близько 4 тис. годин записів з камер стеження. «Вони домагаються гарного прогресу в цьому складному розслідуванні, яке триватиме тижні, якщо не місяці», - зазначив Басу.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в англійському місті Солсбері 4 березня. Великобританія звинуватила Росію в причетності до замаху. Прем'єр-міністр країни Тереза Мей оголосила про висилку 23 російських дипломатів, припинення контактів на високому рівні та перевірку підозрілих банківських рахунків росіян в якості відповіді на злочини. Москва заперечує звинувачення.