Підготовка зустрічі Трампа і Кім Чен Ина: дипломати США та Північної Кореї зустрінуться у Фінляндії

Зустріч у Гельсінки буде звичайними дипломаточними консультаціями напередодні історичної зустрічі лідерів США та КНДР.

Зустріч між дипломатами та експертами США та Північної Кореї відбудеться у столиці Фінляндії Гельсінкі.

Як передає Європейська правда, про це розповів журналістам заступник глави МЗС Північної Кореї Чо Канг Іль. Він відповідає за зв'язки між Пхеньяном і Вашингтоном, і в Гельсінкі повинен зустрітися з американськими дипломатами та експертами з безпеки.

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Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило, що зустріч у Гельсінки є звичайними дипломаточними консультаціями. Точне місце і тривалість переговорів не називаються.

Підготовка зустрічі глав Північної Кореї і США раніше на цьому тижні проходила в Стокгольмі.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп раніше заявив, що має намір зустрітися з лідером Північної Кореї Ким Чен Ином до кінця травня.

Південна Корея стверджує, що КНДР погодилася ввести мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів. Він обговорив зусилля з підготовки майбутніх контактів із Північною Кореєю з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

У лютому спортсмени з КНДР взяли участь в Зимовій Олімпіаді у Південній Кореї. Атлети двох Корей пройшли під час відкриття під спільним прапором. Ця подія була розцінена як важливий сигнал зниження напруженості у відносинах цих країн.