Трамп має намір зустрітися з Ким Чен Ином до кінця травня

Лідери США та Південної Кореї обговорили зусилля щодо майбутньої взаємодії з Північною Кореєю.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір зустрітися з лідером Північної Кореї Ким Чен Ином до кінця травня.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

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Президент США провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея (Південна Корея) Мун Чже Іном. Вони обговорили поточні зусилля з підготовки їхніх майбутніх контактів з Північною Кореєю.

"Лідери засвідчили важливість винесення висновків з помилок минулого та зобов'язалися щодо подальшої, тісної взаємодії зі збереження максимального тиску на режим Північної Кореї. Лідери погодилися, що конкретні дії, а не слова, стануть ключем для створення постійної без’ядерної зони на Корейському півострові", - зазначається в заяві.

"Президент Трамп повторив свій намір зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до кінця травня", - наголошується в заяві.

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Також лідери США та Південної Кореї висловили обережний оптимізм щодо останній подій та підкреслили, що якщо Північна Корея "обере правильний шлях, вона все ще має шанс на "більш світле майбутнє".

Як повідомлялося, у лютому спортсмени з КНДР взяли участь в Зимовій Олімпіаді в Південній Кореї. Атлети двох Корей пройшли під час відкриття під спільним прапором. Ця подія була розцінена як важливий сигнал зниження напруженості у відносинах цих країн.

В середині лютого лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї відвідати КНДР "якомога швидше". Це запрошення передала Мун Чже Іну сестра глави Північної Кореї під час відвідин Олімпіади в Пхьончхані. Мун Чже Ін у відповідь на це заявив, що для зустрічі повинні бути створені необхідні умови, в тому числі - відновлення діалогу між КНДР і США.