Отруєння Скрипаля: до Великої Британії прибули міжнародні експерти з хімічної зброї

15:12, 19 березня 2018
Світ
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Місце отруєння Сергія Скрипаля / REUTERS

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«Ці зразки будуть відправлені до авторитетних міжнародних лабораторій, відібраних Організацією за заборону хімічної зброї, для проведення тестів, результати очікуються щонайменше через два тижні», – цитує «Радіо Свобода» заяву МЗС Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в англійському Солсбері 4 березня. Велика Британія звинуватила Росію в причетності до замаху.

Прем'єр-міністр країни Тереза Мей оголосила про висилку 23 російських дипломатів, припинення контактів на високому рівні та перевірку підозрілих банківських рахунків росіян в якості відповіді на злочини. Москва заперечує звинувачення.

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Теги: #Велика Британія#Сергій Скрипаль