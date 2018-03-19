Отруєння Скрипаля: до Великої Британії прибули міжнародні експерти з хімічної зброї

Зібрані експертами зразки хімічної зброї передадуть до авторитетних міжнародних лабораторій.

Міжнародні експерти з хімічної зброї прибули до Великої Британії 19 березня, аби отримати зразки нервово-паралітичної речовини, якою було отруєно колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку.

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«Ці зразки будуть відправлені до авторитетних міжнародних лабораторій, відібраних Організацією за заборону хімічної зброї, для проведення тестів, результати очікуються щонайменше через два тижні», – цитує «Радіо Свобода» заяву МЗС Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в англійському Солсбері 4 березня. Велика Британія звинуватила Росію в причетності до замаху.

Прем'єр-міністр країни Тереза Мей оголосила про висилку 23 російських дипломатів, припинення контактів на високому рівні та перевірку підозрілих банківських рахунків росіян в якості відповіді на злочини. Москва заперечує звинувачення.