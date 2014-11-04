Сьогодні в США пройдуть проміжні вибори до Конгресу

Сьогодні американці обиратимуть третину Сенату та новий склад Палати представників.

Проміжними ці вибори називають, бо вони проходять в середині чергового президентського терміну: Бараку Обамі залишилося ще рівно два роки, повідомляє 5 канал.

Враховуючи рекордно низький рейтинг президента-демократа, за результатами нинішніх виборів у республіканців великі шанси отримати більшість в обох палатах.

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Республіканцям з опозиції бракує лише 6-х місць, аби завоювати парламентську більшість. У разі перемоги республіканців, їхню більшість у Сенаті очолить сенатор від Кентуккі Мітч Макконнел.

В цьому випадку Обама і його адміністрація втратять політичну ініціативу в багатьох питаннях.

Республіканці не згодні з імміграційною політикою президента, його спробами реформувати систему охорони здоров‘я та запровадити більш жорсткі правила продажу вогнепальної зброї.

За даними соціологів, рейтинг довіри до Конгресу в американців зараз не перевищує 10%.