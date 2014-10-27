Обама привітав українців з успішними виборами

У заяві Обами йдеться: «Від імені американського народу я вітаю народ України з проведенням успішних парламентських виборів 26 жовтня. Незважаючи на складну ситуацію в галузі безпеки в окремих регіонах, мільйони українців по всій країні вийшли, щоб віддати свої голоси у впорядкованій і мирній обстановці. Я висловлюю вдячність уряду України за проведення кампанії і за день виборів, які міжнародні організації моніторингу оцінили як такі, що значною мірою відповідають міжнародним стандартам».

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Обама наголосив, що Росія, яка окупувала Крим, і проросійські бойовики на сході України не дозволили багатьом громадянам України реалізувати своє демократичне право на участь у виборах.

«Я закликаю Росію гарантувати, щоб її уповноважені у східній Україні дозволили виборцям у частинах Донецької та Луганської областей обрати своїх представників на законних місцевих виборах 7 грудня, відповідно до угоди, яку представники Росії та сепаратистів підписали у Мінську 5 вересня. Сполучені Штати не визнають ніяких виборів, які відбудуться у сепаратистських районах, що не відповідають законодавству України і не відбулися за погодженням і під керівництвом українського уряду», - заявив він.

Обама вважає, що парламентські вибори 26 жовтня «є ще одним важливим етапом демократичного розвитку України». «Ми з нетерпінням чекаємо скликання нового парламенту і швидкого формування сильного інклюзивного уряду. Сполучені Штати готові підтримати вибір українського народу і нового уряду України, оскільки це реалізує реформи, необхідні для подальшого демократичного розвитку, зміцнення верховенства права і сприятиме економічній стабільності і зростанню в Україні», - наголосив американський президент.

Крім того, він запевнив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, оскільки вони «працюють на мирне врегулювання конфлікту на сході і повернення Криму».