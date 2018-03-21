Політика Росії становить загрозу для Польщі – глава МЗС

Росія прагне до перегляду політичного порядку в Європі шляхом дестабілізації регіонів по сусідству з Польщею.

Міністерство закордонних справ Польщі назвало політику Росії загрозою для своєї країни.

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Про це заявив польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович під час свого виступу у Сеймі щодо цілей польської зовнішньої політики, передає ЄвроПравда.

"Загрозою для суб’єктності Польщі у міжнародних відносинах є політика Росії" - сказав Чапутович.

За його словами, Росія прагне до перегляду політичного порядку в Європі, встановленого після 1989 року.

"Інструментами досягнення цієї мети є дестабілізація регіонів по сусідству з Польщею, дії, спрямовані на загострення політичних суперечностей всередині окремих країн і між ними, підривання трансатлантичної єдності та поглиблення розколу в ЄС" - заявив міністр.

Серед основних цілей Польщі Чапутович називає зміцнення безпеки в регіоні, що спирається на Північноатлантичний альянс.