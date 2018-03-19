Польща вважає вибори президента РФ в анексованому Криму незаконними

Польща виступає проти дій Російської Федерації по відношенню до України.

Міністерство закордонних справ Польщі вважає вибори президента Російської Федерації, проведені 18 березня в окупованому Росією Криму, незаконними.

Про це йдеться у заяві бюро прес-секретаря польського МЗС про невизнання російських президентських виборів у Криму, повідомляє Посольство Республіки Польща в Україні.

«МЗС Республіки Польща нагадує, що Польща, спільно з цілою трансатлантичною спільнотою, рішуче виступає проти дій Росії щодо України», - йдеться у заяві.

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«Ми виступаємо за повагу до територіальної цілісності України та визнаємо Крим частиною Української держави. Це також означає, що президентські вибори на півострові, проведені владою Російської Федерації, не можуть вважатися законними», - заявили польські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, у день річниці незаконної анексії Криму, в Росії пройшли вибори президента. «Голосування» проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого українського півострова.

Президент України Петро Порошенко заявив, що проведення російською окупаційною адміністрацією «виборів» президента РФ в окупованому Криму є черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права і закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

«Ми маємо опрацювати перелік тих осіб, які планували, сприяли, організовували, агітували чи брали участь у зухвалому виборчому процесі в Криму та представити його для зміцнення санкцій проти окупаційної російської влади», - зазначив Порошенко.