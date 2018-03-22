Колишньому президенту Франції Саркозі висунули офіційні обвинувачення в корупції

20–21 березня екс-президент Франції Ніколя Саркозі давав свідчення службі з боротьби з корупцією і податковими та фінансовими злочинами.

Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі 21 березня висунули обвинувачення в керівництві пасивною корупцією, незаконному фінансуванні виборчої кампанії і приховуванні лівійських державних коштів, які, за версією слідства, надійшли від лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Про це повідомляє "Гордон", посилаючись на газету Le Monde.

У вівторок і середу Саркозі давав свідчення службі з боротьби з корупцією і податковими та фінансовими злочинами. Сьогодні екс-президент покинув приміщення відомства і вирушив додому у 16-й округ Парижа, поінформував телеканал BFMTV.

У квітні 2012 року французьке видання Mediapart опублікувало документи, у яких ішлося про передання лівійським режимом €50 млн на потреби президентської кампанії Саркозі. У 2016 році у справі допитали бізнесмена франко-ліванського походження Зіада Такієддіна.

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Він розповів, що наприкінці 2006 – на початку 2007 року доправляв із Лівії у МВС Франції, главою якого в той момент був Саркозі, валізи з готівкою на суму €5 млн. Двічі він передавав гроші главі кабінету Саркозі Клоду Геану, а один раз – особисто кандидату у президенти.

Саркозі, який обіймав посаду президента з 2005 року до 2012-го, також перебуває під слідством у справі про отримання нелегального фінансування від косметичної фірми L'oreal та низці випадків торгівлі впливом.