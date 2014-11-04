Обама впевнений у перемозі демократів на виборах в сенат

Президент США Барак Обама і його адміністрація зберігають оптимізм щодо результату виборів в сенат конгресу США, що проходять у вівторок. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джоша Ернеста.

"Президент і всі в Білому домі зберігають оптимізм", - сказав Ернест. Раніше в понеділок віце-президент Джо Байден заявив про те, що впевнений в тому, що більшість у новому сенаті завоюють демократи.

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При цьому, таку впевненість не поділяють багато спостерігачів, які вважають, що більшість у сенаті за підсумками голосування може перейти до республіканців.

У вівторок обираються 435 депутатів палати представників конгресу, 36 сенаторів, 36 губернаторів, законодавчі збори 46 штатів. Як очікується, опозиційна Республіканська партія збереже палату представників конгресу і може забрати контроль над сенатом у Демократичної партії. Залежно від того, наскільки завзятою буде боротьба за сенат, результати можуть бути відомі в середу протягом дня. Однак досить висока ймовірність того, що контроль над сенатом визначиться за результатами другого туру в штатах, де проходить найбільш жорстка боротьба - наприклад, в штаті Джорджія другий тур відбудеться 6 січня 2015 року.