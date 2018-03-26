У Кемерові знову загорівся торговий центр: рятувальники евакуюються з усіх поверхів – росЗМІ (фото)

Раніше ЗМІ повідомляли, що розташовані в ТРЦ кінозали просіли з четвертого поверху на третій, в залах були люди.

ТЦ "Зимова вишня" в російському місті Кемерово знову загорівся.

Як повідомляє Telegram-канал «Говорить Москва», сталося сильне задимлення на 2 поверсі торгового центру, пожежні евакуюються з усіх поверхів будівлі.

Читайте такожПожежа в Кемерові: очевидець розповів, що охоронці не пропускали дітей на сходи

Наголошується, що при цьому МНС РФ повідомляє про обстеження всіх поверхів.

Тим часом, слідчий комітет РФ організував роботу з отримання генетичного матеріалу рідних загиблих при пожежі в ТЦ в Кемерові.

Як повідомляв УНІАН, чотириповерхова будівля центру зайнялася вдень у неділю 25 березня. До ранку понеділка пожежні продовжували гасити окремі осередки займання і розбирати завали у пошуках загиблих. За словами представника МНС, пожежники працюють при екстремально високих температурах і майже нульовій видимості.

Повідомлялося, що розташовані в ТРЦ кінозали просіли з четвертого поверху на третій, в залах були люди.

Жертвами пожежі, за останніми даними, стали 56 осіб, ще 16 вважаються зниклими без вести.