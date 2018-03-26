Глава Міноборони Британії: терпець світу щодо Путіна уривається

Країни НАТО та ЄС висловили підтримку Сполученому Королівству, підкреслив британський посадовець.

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що світ об'єднався навколо позиції Лондона щодо отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, і терпіння світової спільноти щодо дій президента РФ Володимира Путіна вже закінчується.

Як повідомляє Reuters, відповідну заяву Вільямсон зробив в ході візиту в Естонію. За його словами, підтримка позиції Британії "сама по собі є поразкою для президента Путіна".

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"Терпіння світу щодо до президента Путіна і його дій вже закінчується, і те, що і країни-члени НАТО, і країни Євросоюзу висловили підтримку Сполученому Королівству... Я насправді думаю, що це найкраща відповідь, на яку ми могли розраховувати", - сказав він журналістам.

"Їх (Кремля) намір, їх мета - розділити нас, але ми бачимо, що світ об'єднується навколо позиції Британії і це саме по собі велика перемога, це посилає надзвичайно значущий сигнал Кремлю і президенту Путіну", - уклав він.

Нагадаємо, сьогодні Україна, США і низка країн ЄС оголосили про вислання російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля в англійському Солсбері.

Екс-розвідника Скрипаля та його дочку виявили 4 березня без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.