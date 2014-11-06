Республіканець МакКейн може очолити оборонний комітет Сенату США - ЗМІ

МакКейн очолить цей комітет, ймовірно, з початку січня, коли Сенат збереться на своє засідання, пповідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

"Військові аналітики кажуть, що МакКейн, найімовірніше, влаштує жорстку перевірку дорогих військових програм Штатів. Зокрема, це може стосуватися, насамперед, програми реактивного винищувача Lockheed Martin Corp F-35, вартість якого становить майже $ 400 мільярдів", - йдеться у публікації.

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Зазначимо, що колишній пілот ВМС і учасник війни у В'єтнамі, МакКейн наполегливо лобіює воєнну підтримку Україні.

Як повідомлялося раніше, на проміжних виборах у Конгресі США більшість у Сенаті та Палаті представників здобула Республіканська партія. У Сенаті республіканці отримали 52 місця з 100, а в Палаті представників - 218 місць з 435.