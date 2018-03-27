Прихильники незалежності Каталонії заблокували основні автошляхи і вимагають звільнити Пучдемона (відео)

Днями політика Карлеса Пучдемона затримали в Німеччині за європейським ордером на арешт. Мадрид вимагає його екстрадиції.

Прихильники незалежності Каталонії заблокували основні автошляхи регіону і вимагають звільнити Карлеса Пучдемона.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Днями політика Карлеса Пучдемона затримали в Німеччині за європейським ордером на арешт. Мадрид вимагає його екстрадиції. Втім, німецькі влади з рішенням не поспішають. У в'язниці Пучдемон залишиться принаймні до Великодня, поки будуть вивчати іспанський запит. Арешт лідера каталонських сепаратистів підняв хвилю протестів в Барселоні.

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Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка склала 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував. Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

Іспанія виступила проти незалежності Каталонії, і в той же день іспанський сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні. Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх в бунті, заколоту і розтраті.