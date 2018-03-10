У Каталонії відклали голосування за нового лідера автономії

В парламенті Каталонії вирішили відкласти голосування на невизначений термін.

Каталонія відклала "до подальшого повідомлення" процедуру обрання нового глави автономії.

Як пише 112.ua з посиланням на Reuters, рішення було ухвалено після того, як Верховний суд Іспанії залишив у в'язниці Жорді Санчеса, раніше висунутого на посаду глави уряду Каталонії.

Спікер парламенту Каталонії Рожер Торрен заявив, що сесія відкладена, партії автономії планують оскаржити рішення суду про арешт Санчеса в Європейському суді з прав людини.

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Нагадаємо, Санчес перебуває під вартою з жовтня минулого року за звинуваченням у сепаратизмі.

Раніше, 1 березня, парламент автономії відновив на посаді глави Каталонії Карлеса Пучдемона, який ховається від правосуддя в Бельгії. Це рішення викликало невдоволення Мадрида, і Пучдемон заявив про відмову від посади. Тоді ж політик висловився за кандидатуру Санчеса.