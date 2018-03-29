На АЕС в Румунії сталася аварія

Спеціалісти після розслідування причин несправності виконають необхідні ремонтні роботи.

У Румунії знеструмлено єдину в країні атомну електростанцію «Чорнавода».

Про це повідомляється на сайті держкомпанії S.N. Nuclearelectrica SA (“SNN”).

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У компанії повідомили, що вранці 29 березня другий енергоблок АЕС автоматично був відключений від національної енергетичної системи Румунії після виникнення несправності в електричній системі електростанції, а не у самій атомній станції.

"Спеціалісти проводять розслідування причини проблем та виконають необхідні ремонтні роботи у відповідності з процедурами, передбаченими в атомній енергетиці за таких ситуацій", - повідомляє компанія.

Також сказано, що це відключення електроенергії не пов’язано зі зниженням потужностей другого енергоблоку, що відбулося 25 березня.

Раніше в центрально-східній частині Франції на даху ядерного реактора на АЕС "Бюже" виникла пожежа.