"Не вживала жодних заходів": затримано ще одну підозрювану у справі про пожежу в Кемерові

Повідомляється, що слідчі провели обшук в оселі Богданової.

Затримано генерального директора компанії-власника будівлі згорілого торгового центру "Зимова вишня" в Кемерові Юлію Богданову.

Про це повідомила представник СК РФ Світлана Петренко, передає "РІА Новости".

"Сьогодні затримана генеральний директор ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" Юлія Богданова. Саме цьому підприємству належала будівля торгового центру, в якому 25 березня сталася пожежа, що спричинила людські жертви", - заявила вона.

У ході слідства встановлено, що Богданова, будучи відповідальною за дотримання пожежної безпеки, неодноразово отримувала попередження від підлеглих про недоліки системи протипожежної безпеки. При цьому вона, займаючись лише здачею в оренду нових торгових площ, не вживала жодних заходів до усунення недоліків.

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Найближчим часом їй буде висунуто обвинувачення за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 219 КК РФ (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб).

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.