"Путін - цар, але він не винен": житель Кемерово, який втратив у пожежі всю сім'ю, різко змінив гнів на милість (відео)

Він підкреслює, що ініціативній групі треба було займатися МНС, а «майданники повели нас в іншу сторону, щоб направити на адміністрацію, на Путіна».

Житель Кемерово Ігор Востриков, який під час пожежі в ТЦ «Зимова вишня» втратив дружину, трьох дітей і сестру, і звинуватив у цьому «корумповане суспільство, яке підтримується ВВП», різко змінив свою точку зору. Відповідну відеозаяву оприлюднив на своїй сторінці у Facebook сайт МБХ медіа.

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Він підкреслює, що ініціативній групі треба було займатися МНС, а «майданники повели нас в іншу сторону, щоб направити на адміністрацію, на Путіна».

За його словами, Путін не винен у тотальній бюрократії. Він в Росії «не президент, а цар», і це, на думку Вострикова, навіть добре, тому що «влада має бути сильною».

Нагадаємо, раніше Востриков також заявив, що спочатку всі двері кінозалів «Зимової вишні» були відкриті, але після задимлення «якийсь чоловік вирішив замкнути двері».

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові почалася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми офіційними даними, загинуло щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.