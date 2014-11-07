Росія хоче розколоти країни ЄС - Могеріні

10:36, 07 листопада 2014
Світ
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Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС зазначила, що відновлення відносин з РФ буде "найбільшою проблемою протягом найближчих 5 років".

REUTERS

Стратегія Росії полягає в тому, щоб розділити країни ЄС.

Про це заявила Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні 6 листопада, виступаючи в італійському сенаті (верхня палата парламенту Італії  - ред.), передає Українська правда з посиланням на Corriere Della Sera.

"Стратегія Росії полягає в тому, щоб посіяти розбрат між європейськими країнами, і найбільшою помилкою було б потрапити в цю пастку",  - сказала вона.

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"Ми повинні зберігати єдність і не тільки на словах, але й на ділі, поділяючи підходи до того, що необхідно робити для врегулювання кризи", - додала Могеріні.

Окрім того, очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС також зазначила, що відновлення відносин з РФ буде "найбільшою проблемою протягом найближчих 5 років".

Вона також повторила, що питання санкцій "завжди на столі" та нові обмежувальні заходи проти РФ є можливими.

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"Ситуація на місці є вкрай негативною", - сказала Могеріні, наполягаючи на тому, що "вибори, організовані проросійськими сепаратистами на сході України "були незаконними" і створили серйозну перешкоду "на шляху до діалогу".

Нагадаємо, раніше Могеріні заявила, що ЄС розгляне можливість введення нових санкцій проти РФ 17 листопада.

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