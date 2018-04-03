Пов’язані зі спецслужбами дипломати РФ покинули Німеччину

09:49, 03 квітня 2018
Світ
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Прапор Німеччини, ілюстрація / REUTERS

Про це в понеділок, 2 квітня, повідомили в МЗС ФРН і посольстві РФ в Берліні, передає DW.com.

Перший секретар російського диппредставництва Денис Микерін повідомив, що дипломати залишили країну в минулі вихідні.

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Представник німецького МЗС заявив, що було вислано саме цих осіб через їхні "зв'язки зі спецслужбами" відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини. При цьому, за його словами, Росія може замінити висланих диппрацівників новими. Вислання російських дипломатів із Німеччини відбулося вперше за десять років.

У відповідь на дії Німеччини Росія застосувала дзеркальні заходи - вона також висилає чотирьох німецьких дипломатів. За даними інформагенції dpa, до 6 квітня Росію мають залишити військовий та військово-повітряний аташе посольства Німеччини в Москві, а також та співробітники федеральної поліції і Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

Триває вислання російських дипломатів і з інших країн. На минулих вихідних в Росію повернулися диппрацівники із США. В аеропорт Внуково прибули два літаки зі 171 російським громадянином з Вашингтона та Нью-Йорка - 60 дипломатів, а також члени їхніх родин.

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Теги: #Росія#дипломати#Німеччина