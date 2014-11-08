Суд частково зняв звинувачення з іспанської принцеси

01:51, 08 листопада 2014
Світ
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В Іспанії Верховний суд в Пальма-де-Майорка залишив у силі висунуті проти принцеси Крістіни звинувачення в податковому шахрайстві та зняв звинувачення у відмиванні грошей

REUTERS

Справа стосується некомерційного фонду "Noos", яким керував чоловік принцеси Крістини, передає ВВС Україна.

Крістіна де Бурбон є сестрою короля Філіпа VI.

Адвокати принцеси Крістіни заявляють, що повністю переконані в її невинуватості.

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Нагадаємо, на початку 2014 року принцесу Крістіну викликали в суд Майорки для пред'явлення звинувачень в ухилянні від сплати податків, відмиванні грошей та інших фінансових злочинах через діяльність її чоловіка герцога Іньякі Урдангаріна. 

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