Унаслідок пожежі у торговельному центрі в Москві загинула одна людина

Крім того, рятувальники повідомили про трьох постраждалих пожежників.

У результаті пожежі в торговому центрі «Персей для дітей» у Москві загинула одна людина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС Росії.

«Потерпілий, евакуйований з палаючої будівлі, помер у машині швидкої допомоги. Врятувати його не вдалося. Загинув співробітник торгового центру», - повідомив співрозмовник агентства.

При цьому він повідомив, що постраждали троє пожежників. Площа пожежі становила близько 80 квадратних метрів. Пожежу загасили.

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За інформацією Mash, загиблий — 45-річний Олексій Карпов. У МНС заявили, що це співробітник торгового центру.

Нагадаємо, 4 квітня в Москві загорівся торговельний центр "Персей для дітей". На місце пожежі перші бригади МНС прибули вже через 4 хвилини після повідомлення.

ЗМІ повідомляли про двох постраждалих - працівника ТЦ і пожежника. МНС зазначило, що відкрите горіння в ТЦ "Персей для дітей" ліквідовано.