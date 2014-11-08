Правозахисниця: спішна кремація Девотченка − аргумент на користь версії про вбивство

Про це в ефірі "Громадское" заявила російська правозахисниця Ольга Курносова. За її словами, такий поспіх − "ще один аргумент на користь того, що Девотченко був вбитий (спецслужбами)", передає радіо "Свобода".

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Також Ольга Курносова зазначила, що відео, яке вона бачила на підтримку версії про його випадкову загибель, свідчить про те, що воно розраховане на тих, хто не знав актора. На питання, чому Девотченка могли вирішити «вбити зараз», Курносова зазначила: "Або це бажання (влади) усіх залякати, або − щоб він вже нарешті закрив рота".

Як повідомля УНІАН, російський актор Олексій Девотченко був знайдений мертвим у квартирі, яку він знімав на півночі Москви. За повідомленням московського управління Слідчого комітету Росії, ознак насильницької смерті на тілі Девотченка не виявлено. За однією з непідтверджених офіційно версій, він помер у результаті нещасного випадку, а іншою – від серцевого нападу. Олексій Девотченко був відомий своєю активною громадянською позицією: був членом "Об'єднаного громадського фронту" у Петербурзі, брав участь у багатьох акціях опозиції.