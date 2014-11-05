У Росії знайшли мертвим актора-опозиціонера

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці.

"Тіло актора було виявлено у квартирі за адресою Алтуф'євське шосе, будинок 100. Є підстави вважати, що смерть артиста має кримінальний характер", - сказало джерело.

На місці події працює оперативно-слідча група.

У московському ГУ МВС підтвердили, що за даною адресою було знайдене тіло чоловіка 1965 року народження, не назвавши імені загиблого.

Читайте такожАктор Пореченков показав терористам свій фільм і постріляв з кулемета бойовиків в донецькому аеропортіОлексій Девотченко народився 14 жовтня 1965 року в Ленінграді. Ще в школі почав грати в ТЮГ їм. А. А. Брянцева. У 1990 році закінчив Ленінградський державний інститут театру, музики і кінематографії імені Н. К. Черкасова. Потім працював у ТЮГ, Дитячому драматичному театрі "На Неві", в Театрі ім. Ленради, в Камерній філармонії, Театрі на Ливарному, Олександрійському театрі, БДТ ім. Р. А. Товстоногова, з 2012 року - в трупі Московського Художнього театру імені А. П. Чехова.

Грав у російських фільмах і серіалах.

Девотченко займав активну громадянську позицію, зокрема, в 2010 році підписав звернення "Путін мусить піти", в 2011 році заявив, що відмовляється від звання Заслуженого артиста Росії ("отриманого з рук Валентини Іванівни Матвієнко") і двох Державних премій ("отриманих з рук Володимира Володимировича Путіна"). У березні 2014 року підписав лист кінодіячів на підтримку України "Ми з Вами!".